Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Aliağa\'da anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılında Aliağa'da düzenlenen programla anıldı.

Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"İstiklal Marşı esarete karşı özgürlüğün, umutsuzluğa karşı cesaretin ve karanlığa karşı umudun simgesidir"

Aliağa Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı. Akyüz, "İstiklal Marşı yalnızca bir şiir değil bir milletin imanının, direnişinin ve bağımsızlık kararlılığının bir göstergesidir. Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde milletimizin kalbinden yükselen bu güçlü ses, Mehmet Akif'in kaleminde hayat bulmuş ve ebediyete kadar yaşayacaktır. Mehmet Akif Ersoy'un 'Korkma' diye başlayan çağrısı bugün de bu topraklarda yankılanmaya devam etmektedir. Bu çağrı; esarete karşı özgürlüğün, umutsuzluğa karşı cesaretin ve karanlığa karşı umudun simgesidir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve şükranla yad ediyorum"

İlkokul öğrencilerden şiir ve gösteriler

Program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan slayt gösterisiyle başladı. Slayt gösterisini takiben, Aliağa Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Heval Yiğit Alyakut, piyano eşliğinde İstiklal Marşını seslendirdi. Etkinlikte ayrıca, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin koro gösterisi sahnelendi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından seslendirilen "İstiklalden İstikbale" adlı oratoryo, izleyenlerin beğenisini topladı. Program kapsamında, Mehmet Akif Ersoy'un mektubu okunarak misafirlere takdim edildi. Anma programı, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - İZMİR