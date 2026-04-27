Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan\'dan memleketi Bayburt\'a ziyaret

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, bir dizi ziyaretler için memleketi Bayburt'a geldi. Ayhan, valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve il protokolü tarafından karşılanan Ayhan, ilk olarak Bayburt Valiliğine geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Ayhan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eldivan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ayhan'a teşekkür etti.

Valilik programının ardından Ayhan, belediyeye ziyarette bulundu. Ziyarette Ayhan'a, Vali Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin eşlik etti. Belediye Başkanı Memiş, Bakan Yardımcısı Ayhan'ı Bayburt'ta ve belediyede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Ayhan'a hediye takdim etti.

Ayhan ise Başkan Memiş'e misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından Ayhan, AK Parti Bayburt İl Başkanlığına geçti. - BAYBURT