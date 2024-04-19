Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından savunma muhabirliği eğitimi başladı

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik düzenlenen savunma muhabirliği eğitimi bugün başladı.

Savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amacıyla planlanan eğitim 4 hafta sürecek. Görsel, yazılı ve dijital medya alanlarında çalışan basın mensuplarının katıldığı eğitimde, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin anlatılması, askeri terminolojiye ilişkin karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, kavramsal farkındalığın arttırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi, hudutlarla ilgili alınan güvenlik tedbirleri ve bu husustaki faaliyetler ile bilgi aktarılması, terörün kaynağında yok edilmesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekatlar ile ilgili bilgi aktarılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri iş birliği ve uluslararası görevler kapsamında icra ettiği faaliyetler ile NATO kavram ve terminolojisinin tanıtılması, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklı olmayan yanlış bilgi ve dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Bu eğitimde savunma muhabirliği niteliklerinizi geliştirecek bilgiler alacaksınız"

Eğitimin başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Bu eğitimde haberde kullanacağınız değil, savunma muhabirliği niteliklerinizi geliştirecek detaylı ve bir kısmını daha önce hiç duymadığınız bilgiler alacaksınız. Bu nedenle anlatılanlara haber gözüyle bakmamanızı özellikle rica ediyoruz. Verilecek olan bu eğitim ve bizzat sahada görev yapanlar tarafından aktarılacak tecrübeler sonucunda elde edeceğiniz kazanımlar ile savunma ve güvenlik gibi zor bir alanda bilgi ve deneyimlerinizi artırarak, Türk ve dünya kamuoyuna daha etkili haber yapma imkanı bulacağınızı değerlendiriyoruz. Bu eğitimin devamı olarak önümüzdeki süreçte savaş muhabirliği eğitimi vermeyi de planladığımızı ifade etmek isterim" dedi. - ANKARA