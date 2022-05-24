Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı

24.05.2022 12:17
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Erzincan'da yaptığı nefes kesen gösteri uçuşunun kokpit görüntüleriyle videosunu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Erzincan'da yaptığı nefes kesen gösteri uçuşunun kokpit görüntüleriyle videosunu paylaştı.

Geçtiğimiz hafta sonu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) düzenlediği bahar şenlikleri çerçevesinde organize edilen Türk Yıldızları akrobasi gösterisi yoğun ilgi gördü. Üniversite kampüsü içerisinde toplanan Erzincanlı vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, gösteriyi büyük bir coşku ile izledi. Birbirinden güzel akrobasi hareketleri sergileyen Türk Yıldızları izleyenlerin nefesini kesti. Gökyüzünde heyecan dolu bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları, kendine has aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabarttı. Türk Yıldızları, Erzincan semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca yaptığı gösteride gökyüzüne ay yıldız çizerek izleyenlerden tam not aldı. Vatandaşlar ve öğrenciler büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.

Gerçekleştirilen gösterinin videosu, bugün Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesaplarından kokpit görüntüleriyle paylaşıldı. - ERZİNCAN

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları, Erzincan, Milli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı - Son Dakika


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