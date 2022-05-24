Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı

24.05.2022 18:53

- Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Erzincan'da yaptığı nefes kesen gösteri uçuşunun kokpit görüntüleriyle videosunu paylaştı.

- Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı

ERZİNCAN - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Erzincan'da yaptığı nefes kesen gösteri uçuşunun kokpit görüntüleriyle videosunu paylaştı.

Geçtiğimiz hafta sonu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin düzenlediği bahar şenlikleri çerçevesinde organize edilen Türk Yıldızları akrobasi gösterisi yoğun ilgi gördü. Üniversite kampüsü içerisinde toplanan Erzincanlı vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, gösteriyi büyük bir coşku ile izledi. Birbirinden güzel akrobasi hareketleri sergileyen Türk Yıldızları izleyenlerin nefesini kesti. Gökyüzünde heyecan dolu bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları, kendine has aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabarttı. Türk Yıldızları, Erzincan semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca yaptığı gösteride gökyüzüne ay yıldız çizerek izleyenlerden tam not aldı. Vatandaşlar ve öğrenciler büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.

Gerçekleştirilen gösterinin videosu, bugün Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesaplarından kokpit görüntüleriyle paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı

YORUMLAR
500
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu (6) MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu (6) Hudut Kartalları Van sınırında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirdi Hudut Kartalları Van sınırında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirdi
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları, Erzincan, Milli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:00:18. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın nefes kesen Erzincan gösterisini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement