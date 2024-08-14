Milli Sporcu Hatice Akbaş, Paris Olimpiyatları'nda Gümüş Madalya Kazandı

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(MALATYA) - 2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta gümüş madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da coşkuyla karşılandı. Milli sporcu, "Altın madalyayı isterdim ama final heyecanını yönetemedim. Buna da şükür ediyorum. Babamla çok mücadele ettik, Allah gümüş madalyayı nasip etti. Çok mutluyuz, şimdi madalyanın keyfini çıkaracağım" dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonluğu unvanları bulunan Akbaş, kariyerinde ilk kez olimpiyatta mücadele etti. Malatyalı milli sporcu, son 32 turunda İngiliz rakibi Davison'u yendi ve olimpiyatlara iyi bir başlangıç yaptı. Hatice Akbaş, son 16 turunda Avusturyalı Echegaray ve çeyrek finalde Mundunstetseg'i 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Akbaş, yarı finalde 54 kiloda Güney Koreli Im Ae-ji'yi 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda maçını kazanan Hatice Akbaş, Roland-Garros'ta final mücadelesinde, Çinli Yuan Chang'e yenildi ve gümüş madalya kazandı.

Malatya Havalimanı'nda büyük coşkuyla karşılanan milli sporcu Hatice Akbaş, "Çok mutlu ve gururluyum. İlk olimpiyatımda gümüş madalya kazandım. Evime dondum, elim boş dönmediğim için çok mutluyum. Çok emek verdik, çok çalıştık. Karşılığını aldığımı düşünüyorum. Tabii ki altın madalyayı isterdim ama final heyecanını yönetemedim. Buna da şükür ediyorum. Babamla çok mücadele ettik, Allah gümüş madalyayı nasip etti. Çok mutluyuz, şimdi madalyanın keyfini çıkaracağım" diye konuştu.

Malatyalılara kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Akbaş, "Ben böyle küçük bir yerden olimpiyat finali oynadım, Paris'e gittim. Böyle küçük yerlerde de bu başarılabiliyormuş, bunu kanıtlamış olduk. Spor yapanlara tavsiyem onlarda başarabilirler" dedi.

Milli sporcu yeni hedefiyle ilgili "2028 olimpiyatlarında altın madalyayı istiyoruz. Gümüş madalya aldık, altın madalyaya hasret kaldık. Umarım 2028 Olimpiyatlarında Los Angeles'ta altın madalyayı kazanırız" ifadelerini kullandı.