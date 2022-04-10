Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor" - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor"

10.04.2022 18:11

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor" Milli Yol Partisi Kırşehir İl Kongresi yapıldı Milli Yol Partisi Kırşehir İl Kongresine katılan Genel Başkan Remzi Çayır, merhum siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarının 'yanaşma'...

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor"

Milli Yol Partisi Kırşehir İl Kongresi yapıldı

KIRŞEHİR - Milli Yol Partisi Kırşehir İl Kongresine katılan Genel Başkan Remzi Çayır, merhum siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarının 'yanaşma' siyaset istemediğini söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, "Yüzyıl önceden beri konuşulan ve bizlerin öngördüğü siyasette; adalet sağlanacaktır. Toplumda kalkınma sağlanacaktır. Liyakat kurumu kurulacaktır. Hayat pahalılığı sona erdirilecektir. Hukuk üstünlüğü sağlanacaktır" dedi. Çayır ayrıca, "Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor" ifadesini kullandı.

Kongrede konuşan İl Başkanı Şevket Göçmen ise, "Muhsin Yazıcıoğlu'ndan itibaren yarım kalmış hayaller vardı. Şimdi o hayalleri iktidara götürecek isim var" ifadelerini kullandı.

Divan Başkanlığını Ali Aydoğmuş'un yaptığı kongre; Şevket Göçmen'in 37 delege tarafından kullanılan oyla seçilmesiyle son buldu. Kongre öncesinde İl Başkanı ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kırşehir'de esnaf gezisi yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor

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Yerel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: 'Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor' - Son Dakika


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