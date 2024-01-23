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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenleri Binaları Kendi Ürettikleri Boyalarla Boyadı - Son Dakika
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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenleri Binaları Kendi Ürettikleri Boyalarla Boyadı

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, geçmiş dönemde öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yaptığı binayı kendilerinin ürettikleri boyalarla, güzelleştirdi. Okulun kimya bölümünde üretilen boyalar kullanıldı.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenleri Binaları Kendi Ürettikleri Boyalarla Boyadı
23.01.2024 - 12:26,  Güncelleme: 12:41
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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, geçmiş dönemde öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yaptığı binayı kendilerinin ürettikleri boyalarla, güzelleştirdi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Özay Besim, "Kendi ürettiğimiz boyayla vakti zamanında öğretmen ve öğrencilerimizin yaptığı binaları boyuyoruz" dedi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilerinin kendi alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve okul ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla üretim ve uygulama çalışmaları yapıyor. Öğrencilerin kendi bölümlerinde uzmanlaşıp, kalifiye bir eleman olarak okuldan mezun olmaları hedeflenen çalışmalarda Kimya Bölümü öğrencileri okulda kendi boyalarını üretiyor. Bugün okulda yapılan çalışmada ise öğretmenler ve öğrenciler, geçmiş dönemde görev yapan ve mezun olan öğretmenleri ile öğrencilerinin yaptığı binayı boyadı. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmada; okulun kimya bölümünde üretilen boyalar kullanıldı.

Okullarında çok güzel ve kaliteli boyalar ürettiklerini söyleyen Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Özay Besim, "Bizim Kimya bölümümüz var. Uzun süredir de boya üretimi yapıyoruz. Üretimimiz devam ediyor. Çok kaliteli ve güzel boyalarımız var. İç cephe, dış cephe ve tavan boyası üretmekteyiz. Bugünde öğretmen arkadaşlarımız ile okulda toplandık. Okulumuz Kayseri'nin en köklü okullarından bir tanesidir. 1945 yılında başka binada hizmet vermeye başlamış ve daha sonra içerisinde bulunduğumuz binaların yapılışında okul öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de yer almışlar. Yıllar boyunca tadilatlarını da kendileri yapmışlar. Dışardan herhangi bir destek alınmamış. Belli bir kültürü ve aidiyet duygusu olan geçmişi olan bir okul. Biz de bugün bunun devamını sağlamış oluyoruz. Bir yerde eski öğretmen ve öğrencilerimizden aldığımız emaneti, onlara duyduğumuz vefa duygusu ile birlikte geliştirerek, devam ediyoruz. Kendi ürettiğimiz boyayla vakti zamanında öğretmen ve öğrencilerimizin yaptığı binaları boyuyoruz. Bu sayede öğretmenlerimizle tatilde bir araya geldik. Birlik ve beraberlik duygusunu geliştirme anlamında güzel bir çalışma oldu. Katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Biz boyaları kendimiz üretiyoruz ve maliyet anlamında daha uygun oluyor. Biz bu boyalarımızı isteyen kurumlarımız adına, istedikleri renkte üretebiliyoruz. Boyamızın arkasındayız ve kalitemize güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gamze Eraslan da, "Kendi ürettiğimiz boyalarla kendi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle duvarlarımızı boyuyoruz. Eğer ki meslek lisesiysek, bunun hakkını vermeliyiz. Çocuklarımız uygularken, öğreniyor. Bizde onların başında oluyoruz. Öğretmenlik örnek olmaktır. Bizi okulumuz her zaman aile gibi olmuştur. Okulumuzda bir birlik vardır. Bunu yine bugün gösterdik. Hep birlikteyiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenleri Binaları Kendi Ürettikleri Boyalarla Boyadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenleri Binaları Kendi Ürettikleri Boyalarla Boyadı - Son Dakika
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