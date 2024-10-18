Mimar ve Mühendislerden Sorunlara Çözüm İsteği - Son Dakika
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Mimar ve Mühendislerden Sorunlara Çözüm İsteği

Mimar ve Mühendislerden Sorunlara Çözüm İsteği

TMMOB üyeleri, özel sektör çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti ve çözüm talep etti.

18.10.2024 11:20
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Özel sektörde çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları, sorunlarının giderilmesini istediklerini söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri, 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende konuşan TMMOB İKK Sekreteri Veli Kebapçı, "Ülkemizin içinden geçtiği bu çoklu kriz ortamında giderek güçleşen yaşam şartları altında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları elbette mühendis, mimar ve şehir plancılarının da öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. Kamuda çalışan meslektaşlarımız ise düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. Birliğimiz 70 yıllık mücadele tarihimizden ve meslek alanlarımızdan doğan kamusal sorumlulukla; meslektaşlarımızın sorunlarının derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye'nin oluşturulması için mücadele etmektedir" dedi.

Törene ayrıca CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, mühendis, mimar ve şehir plancıları katıldı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Politika, Ekonomi, samsun, Yerel, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mimar ve Mühendislerden Sorunlara Çözüm İsteği - Son Dakika

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