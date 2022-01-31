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Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde yeni dönem - Son Dakika

Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde yeni dönem

31.01.2022 14:23
Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde yeni dönem

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanlığı'na Sedat Gül seçildi.

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanlığı'na Sedat Gül seçildi.

İki listenin yarıştığı Mimarlar Odası Adana Şubesi'nin 17. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. 600'e yakın üye mimarın oy kullandığı seçimlerde Kolektif Mimarlar Grubu'nun adayı Mimar Sedat Gül ile Açık Mimarlık Topluluğu'nun adayı Eren Tümer'in listeleri yarışırken, Mimarlar Odası Adana Şube Başkanlığı'na Sedat Gül seçildi.

Seçimi kazanan Sedat Gül, demokratik bir çerçevede gerçekleşen seçimlerde kazananın oda ve mimarlar olduğunu söyledi. Gül, yeni dönemde çağın gereklerine uygun olarak dijital ve yüz yüze olmakla birlikte kolektif ve katılımcı bir süreç izleyeceklerini belirterek, "Yönetim süreçleri ve karar mekanizmalarında genç mimarlar söz sahibi olacak. Önceliğimiz katılımcılık ve çoğulculuğu sağlamak. Oda içerisinde ve dışarısında mimarların sorununa aidiyetle yaklaşan, kent sorunlarına hem mimarlar hem de kentli hakları perspektifinden bakan bir süreç izleyeceğiz. Bizleri destekleyen tüm meslektaşlarımıza ve önceki dönem yönetimimize odamıza katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sedat Gül'ün başkanlığını yaptığı yönetim kurulunda ise şu isimler yer alıyor:

"Kamuran Pekçetin, Serhat Çalık, Cansu Güneşer, Canan Sarı, Eren Tümer ve Kasım Çelik." - ADANA

Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde yeni dönem
Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde yeni dönem

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Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mimarlar Odası Adana Şubesi'nde yeni dönem - Son Dakika


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