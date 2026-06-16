Mimarsinan mahallesinde çöken istinat duvarında inceleme yapıldı - Son Dakika
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Mimarsinan mahallesinde çöken istinat duvarında inceleme yapıldı

Mimarsinan mahallesinde çöken istinat duvarında inceleme yapıldı
16.06.2026 11:42  Güncelleme: 11:43
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Melikgazi Belediyesi; Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yaklaşık 30 yıllık taş duvara müdahale etti.

Melikgazi Belediyesi; Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yaklaşık 30 yıllık taş duvara müdahale etti.

Vatandaşların can güvenliğini korumak ve bölgedeki tehlikeyi hızla ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, 250 metre uzunluğunda ve ortalama 7 metre yüksekliğinde modern bir istinat duvarı inşa etmek için çalışmaları başlattı. Çalışmaları yakından takip eden ve yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları dile getirdi;

"Mimarsinan Mahallemizin girişinde yer alan Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde, doksanlı yıllarda yapılmış, yüksekliği yer yer 10 metreye kadar çıkan bir taş duvar vardı. Aşırı yağıştan dolayı geçtiğimiz hafta orada büyük bir göçük oluştu. Çok şükür herhangi bir sıkıntı oluşmadan gerekli tedbirleri aldık ve burada büyük bir çalışmayı başlattık. Bu tür taş duvarların standartların üzerinde yapılması oldukça risk taşıyor. Bir müddet sonra yağışla birlikte duvarın şişerek yıkılma riski oluşuyor. Ben vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Tabi burada bulunan taş duvarlar 30-40 yıl önce yapılmış, yağışla birlikte şişmiş durumda. Biz burada gerekli tedbirleri alıp vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. İstinat duvarı çalışmamız başlayacak ve istinat duvarını yaptıktan sonra yolu tekrar ulaşıma açacağız. Çalışmamız hayırlı olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mimarsinan mahallesinde çöken istinat duvarında inceleme yapıldı - Son Dakika

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