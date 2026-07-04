Mehmet Arar'ın babası toprağa verildi - Son Dakika
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Mehmet Arar'ın babası toprağa verildi

Mehmet Arar\'ın babası toprağa verildi
04.07.2026 13:54  Güncelleme: 13:56
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Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar'ın 85 yaşında vefat eden babası Arslan Arar, Kayseri'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar'ın hayatını kaybeden babası toprağa verildi.

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar'ın 85 yaşında hayatını kaybeden babası Arslan Arar, Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Arar'ın babası toprağa verildi - Son Dakika

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