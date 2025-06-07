Yoldan çıkan minibüs Kızılırmak'a uçtu: 4 yaralı
SİVAS - Sivas'ta yoldan çıkan minibüsün Kızılımak'a uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sularında Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada; Sivas istikametine gitmekte olan N.G. idaresindeki 58 NP 571 plakalı minibüs yoldan çıkarak Kızılırmak'ın kıyısına uçtu. Kazada sürücü ve minibüste bulunan: E.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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