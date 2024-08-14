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Minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet kullanan kadın ve köpeği hayatını kaybetti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Aysun Köse ve köpeği hayatını kaybetti.

Kaza, Tavşanlı- Harmancık karayolu 5'inci kilometrede Sorkun Mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geld. Edinilen bilgilere göre, M.P. idaresindeki 35 AEF 380 plakalı minibüs Harmancık istikametine doğru gittiği sırada kendisiyle aynı istikamete giden Aysun Köse'nin kullandığı 43 AFT 698 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysun Köse, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayrıca kazada, elektrikli bisikletin sepetinde bulunan Aysun Köse'ye ait köpek de hayatını kaybetti. Aysun Köse'nin sokak köpeklerini beslemek için bisikletinde mama bulundurduğu ve köpeğiyle birlikte yolculuk yaptığı öğrenildi.

Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.