Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın Adı Parkta Yaşayacak - Son Dakika
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Yerel

Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın Adı Parkta Yaşayacak

Şehit Bekçi Fırat Doğan\'ın Adı Parkta Yaşayacak

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde silahlı saldırıda yaralanan tedavi gördüğü hastanede 3 Ekim 2021 tarihinde şehit olan bekçi Fırat Doğan'ın adı çocuk parkında yaşayacak.

27.09.2024 18:01  Güncelleme: 18:12
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde silahlı saldırıda yaralanan tedavi gördüğü hastanede 3 Ekim 2021 tarihinde şehit olan bekçi Fırat Doğan'ın adı çocuk parkında yaşayacak. Parkın açılışına şehidin 3 yaşındaki oğlu Alp de katılarak kurdele kesti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya müdahaleye giden Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden Gökçen Koşal ve Fırat Doğan da silahlı saldırıya uğramış, Koşal saldırı sonucunda şehit olurken, Doğan ise ağır yaralanmıştı. 3 ay hastanede tedavi gören Fırat Doğan da şehit olmuştu.

Süleymanpaşa Belediyesi de her iki şehidin adını yaşatmak için çalışma başlattı. Bekçi Fırat Doğan'ın adı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan 100. Yıl Mahallesindeki bir çocuk parkına verilerek parkta tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören dualarla devam etti.

"Alçakça saldırı"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar törende yaptığı açıklamada, "Parkımıza, görevi başındayken uğradığı alçakça saldırı sonucu şehit düşen iki kahraman bekçimizden biri olan Fırat Doğan'ın ismini vermeyi uygun gördük. Bildiğiniz gibi Fırat Doğan, 14 Temmuz 2021'de Karadeniz Mahallesi'nde görevi başındayken silahlı saldırıya uğramış ve yaklaşık 3 ay hayata tutunduktan sonra 3 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştu. Şehit bekçimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyor, anısının bu parkta bir minnet göstergesi olarak yaşayacağına inanıyorum" dedi.

"Bireysel silahlanmayla topyekün mücadeleye başlanmalıdır"

Bireysel silahlanma konusuna da değinen Nallar, yakın bir zamanda belediye meclis üyesinin de silahlı saldırıda kaybettiklerinin üzüntüsünü içerisinde olduklarını ifade ederek, "Son dönemde kontrolsüz bir şekilde artan bireysel silahlanmanın tehlikelerini ve sakıncalarını her gün acı tecrübelerle idrak ediyoruz. En acil şekilde, en sert tedbirlerin alınarak bireysel silahlanmayla topyekun mücadeleye başlanmalıdır diyoruz. Kıymetli protokol üyelerimiz ve sevgili hemşehrilerim, Tasarruf tedbirleri ve borç yükümüzün kısıtlamaları altında tüm imkanlarımızı seferber ederek halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehit Bekçi Fırat Doğan Parkımız, 100. Yıl Mahallemize ve Süleymanpaşamıza hayırlı, uğurlu olsun. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, iyi günler diliyorum" diyerek yakın bir zamanda aynı saldırıda şehit düşen Bekçi Gökçen Koşal'ın adını da bir parka vermek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Minik Alp babasının adına açılan çocuk parkının açılışını yaptı

Törene Başkan Nallar'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kaymakamlar, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehidin ailesi katıldı.

Konuşmaların ardından parkın açılışı için kurdele kesildi. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Yağız Alp de annesinin yardımı ile babasının adına açılan parkın açılışında kurdele keserken duygu dolu anlar yaşandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın Adı Parkta Yaşayacak - Son Dakika


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