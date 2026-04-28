Minik Aybars gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Annesiyle marketten çıktıktan sonra elinden kurtularak yola fırlayan ve servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren minik Aybars için 5000 Evler Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Gözyaşlarının sel olduğu törende acılı baba Hakan Pehlivanoğlu güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Minik Aybars'ın cenazesinde yaşanan acı, törene katılanların yüreğini burktu. - KARABÜK
