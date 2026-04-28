Minik Aybars gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

28.04.2026 15:22  Güncelleme: 15:23
Karabük'te dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Annesiyle marketten çıktıktan sonra elinden kurtularak yola fırlayan ve servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren minik Aybars için 5000 Evler Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Gözyaşlarının sel olduğu törende acılı baba Hakan Pehlivanoğlu güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Minik Aybars'ın cenazesinde yaşanan acı, törene katılanların yüreğini burktu. - KARABÜK

3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti 3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti
Seda Sayan, Selena Gomez’in kocasını diline doladı Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu 6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 ölü Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye göndermeler devam ediyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Advertisement
