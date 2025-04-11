Minik Aysima, Kaşlarına Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşıyor - Son Dakika
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Minik Aysima, Kaşlarına Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşıyor

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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in desteğiyle 8 yaşındaki Aysima İlengiz, dökülen kaşlarına kavuştu. Belediye Başkanı ve bir güzellik merkezi çalışanları tarafından yapılan yardımlar, Aysima'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda daha mutlu bir şekilde katılmasını sağladı. Aysima, bir an önce saçlarına da kavuşmayı umuyor.

11.04.2025 14:27  Güncelleme: 14:35
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Kaşlarına kavuşan minik Aysima, şimdi daha mutlu

OSMANİYE - Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, mahalle gezisi sırasında fark ettiği 8 yaşındaki Aysima İlengiz'in sonradan dökülen kirpik, kaş ve saçlarının tedavisi için ailesine yardımcı olacağının sözünü verdi. Başkan Çenet'in girişimleri ve kentteki bir güzellik merkezinin destekleriyle minik Aysima, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde kaşlarına kavuştu. Şimdi çok mutlu olduğunu ifade eden ve en kısa zamanda saçlarına da kavuşmak istediğini söyleyen minik Aysima, yardımlarından dolayı Başkan Çenet'e ve kaşlarının yapılmasında emeği geçen Zeynep Demir'e teşekkür etti. Öte yandan, Aysima'ya protez saç için de çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki ziyaretleri sırasında bakkal dükkanı işleten babasının yanında bulunan Aysima İlengiz ile tanıştı. Başkan Çenet, Aysima ile sohbetinde, "Kızımız bu günleri de aşar, büyür, iyileşir ve eski günlerine döner. Zaten sağlık problemi yok, inşallah biz de yardımcı olacağız kendisine ve kaşlarına ve saçlarına kavuşacak yeniden. Ankara'da, İstanbul'da ileri tedavisi varsa bunun araştırmasını yapalım ve tedavisi varsa tedavisini en kısa zamanda yaptıralım" dedi. Başkan Çenet ziyaret sırasında Aysima'ya oyuncak hediye etti. Başkan Çenet'in bu yardım girişiminin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler birimi tarafından evinden alınan Aysima'nın kaşlarına, götürüldüğü güzellik merkezinde kalıcı makyajla microblading uygulanarak kaş yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine kaşları ile katılacak olmanın mutluluğunu yaşayan Aysima İlengiz, başta Belediye Başkanı İbrahim Çenet olmak üzere güzellik merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Aysima'nın saçları döküldüğü için kötü günler yaşadığını ifade eden güzellik merkezi sahibi Zeynep Demir, "Biz de bugün Aysima'nın kaşlarını yaparak onu mutlu ettik. Bu konuda bizlere öncü olan Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e de teşekkür ederiz. Benim için büyük bir mutluluk oldu. Böyle bir güzel projede, iyilik içerisinde yer aldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Çocuğunun 2 yaşından bu yana kaş ve saçlarının döküldüğünü söyleyen anne Meryem İlengiz ise, "Belediye Başkanımız İbrahim Çenet, mahalle ziyaretinde Aysima ile tanıştı. Sonrasında önder oldu ve sağ olsun kaşını yaptırdı. Yakın zamanda da saçlarına kavuşacak inşallah. Sonrasında doktor tedavisi için de bir araştırma içerisindeler. İnşallah tedavi sonrasında da daha iyi daha güzel günler bizi bekleyecek" diye konuştu.

Aysima'nın okulda kaş ve saçları olmadığı için zor günler geçirdiğini ifade eden anne İlengiz, "Eve gelip bana benim üzülmememi istemediği için yansıtmamaya çalışıyordu ama kuzeni anlatıyordu. Çok içine kapandı evden çıkmamaya başlamıştı. 23 Nisan kutlamalarına yetiştirmek için çalıştılar. Çok şükür kaşlarına bugün kavuştu, çok da güzel oldu kızım. Çok mutluyuz. Ellerine sağlık Zeynep hanımın, herkesten Allah razı olsun. Saçı için de uğraşılıyor, inşallah saçlarına da kavuşur Aysima kızım" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Aysima, Kaşlarına Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşıyor - Son Dakika

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