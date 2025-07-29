Minik Balık Avcıları Rize\'de Sevinç Yaşadı

Rize'de derede balık tutan miniklerin balık tuttuktan sonra sevinmesi herkesi tebessüm ettirdi.

Rize'de İrfan Berat Gemici ve Ali Ömer Topal isimli iki arkadaş derede olta ile balık tutmak istedi. Bunun üzerine Çayeli İlçesi İncesu Köyü'nde dereye inen 2 arkadaş oltasını suya attı ve beklemeye başladı. Oltalarına balık vuran çocukların hayatında ilk kez balık tutmanın verdiği mutluluk yüzlerine yansıdı. İlk olarak İrfan Berat Gemici'nin tuttuğu balığı çekmesiyle arkadaşı Ali Ömer Topal balığı tutup poşete koymak istedi. İlk etapta balığı tutmaktan korkan Topal sonrasında balığı tutarak poşete koydu. Sonrasında ise Gemici'nin tutarak dereden çıkardığı balığı Topal eliyle tutarak poşete koymaya çalıştı. Topal ve Gemici'nin o anlarını ise aile büyükleri anbean kaydetti. O anlar ise izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Minikler aile büyüklerinin de telkinleri üzerine oltalarına gelen büyük balıkları poşete koyarken, küçük balıklar ise yeniden doğal yaşamına bıraktı. - RİZE