Minik Baran\'ın Hayali Gerçek Oldu: Çöp Kamyonuna Bindi

Pendik'te Baran Çevik isimli 3 yaşındaki minik çocuk ile belediyenin çöp toplama ekibi arasında yaşanan "Amca oğlu" diyaloğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada görüntüleri izleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise o sıcak anlara kayıtsız kalmayarak, minik Baran'ın çöp kamyonuna binme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Pendik'te Sülüntepe Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Baran Çevik ile Pendik Belediyesi çöp toplama ekibi arasında yaşanan diyalog yürekleri ısıttı. Minik Baran, yaklaşık 1 yıldır belediyeye ait çöp toplama ekibi ve aracının kendi evinin önünden geçtiği esnada onlara selam verip, 'amca oğlu' diyerek sohbet ediyor. Son olarak ise minik Baran'ın annesi Büşra Çevik o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşınca Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin duruma kayıtsız kalmadı.

Ekipler minik Baran'ı evinde ziyaret etti, çöp kamyonuyla tur attırdı

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri personeli, aylardır selamlaştıkları minik Baran'ı evinde ziyaret edip oyuncaklar hediye ederken, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in selamlarını da iletti. Ekipler daha sonra 'amca oğlu' dedikleri minik Baran'a mahallede çöp kamyonu ile tur attırdı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar böyle kaydedildi.

"Bizlere amca oğlu diye sesleniyor"

Pendik Belediyesi çöp toplama ekibinden Yusuf Çakmak, "Her gün akşam saatlerinde çöp almaya geldiğimizde Baran balkona çıkarak bizlere el sallıyor, selam veriyor. Zamanla arkadaşlığımız ilerleyerek amca oğluna döndü. Bizlere 'amca oğlu' diye sesleniyor. Bugün de Baran'ı ziyaret ederek başkanımızın selamıyla hediyelerini getirdik. Baran çok mutlu oldu, çöp kamyonuna binme hayalini gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Oğlumun hayalini gerçekleştirdiler"

Minik Baran'ın annesi Büşra Çevik ise, "Baran'ın makinelere karşı bir ilgisi vardı. Temizlik görevlisi arkadaşların sıcak davranışıyla diyalogları ilerledi. Her akşam balkona koşarak onlara selam veriyor, amca oğlu diye onlarla sohbet ediyor. Onları çok sevdiğini söylüyor. Görevli arkadaşlar da çocuğuma ilgi göstererek iyi davrandılar. Bugün bizleri ziyaret ederek oğlumun hayalini gerçekleştirdiler. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL