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Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: "Sanki deniz değil, çöp kutusu" - Son Dakika

Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: "Sanki deniz değil, çöp kutusu"

20.02.2022 14:17

Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: "Sanki deniz değil, çöp kutusu" Sinop'ta babasıyla sahilde gezmek isteyen minik Can, gördüğü manzara karşısında öfkesini tutamadı.

Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: "Sanki deniz değil, çöp kutusu"

SİNOP - Sinop'ta babasıyla sahilde gezmek isteyen minik Can, gördüğü manzara karşısında öfkesini tutamadı. 7 yaşındaki Can'ın sahildeki çöplere tepki olarak, "Sanki deniz değil, çöp kutusu" dedi.

Babası Aydın Yılmaz ile güneşli havayı fırsat bilip Sinop sahillerinde gezintiye çıkan 7 yaşındaki Can Yılmaz, gördüğü çöp manzaraları karşısında öfkesini tutamadı. Minik Can, denize çöp atanlara öfkelenerek "Sahil ama hala çöp kutusu gibi. Ne ararsan var. nedeni insanların hayvanları sevmemesi. Hayvanların ölmesini istiyorlar. Hasbin Allah, sanki deniz değil çöp kutusu" dedi.

Çevreye bir çocuğun gözünden verilen değere örnek teşkil edecek konuşmasıyla yürekleri ısıtan minik Can, sunduğu öneriyle insanların bir daha çevreyi kirletmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Can, "Atmaya devam ederlerse o çöpleri toplatıp bir de para cezası verirsek, hatalarını anlarlar" ifadelerini kullandı.

Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: Sanki deniz değil, çöp kutusu
Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: Sanki deniz değil, çöp kutusu
Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: Sanki deniz değil, çöp kutusu
Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: Sanki deniz değil, çöp kutusu
Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: Sanki deniz değil, çöp kutusu
Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: Sanki deniz değil, çöp kutusu

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Aydın Yılmaz, Can Yılmaz, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik Can'ın sahildeki manzaraya tepki: 'Sanki deniz değil, çöp kutusu' - Son Dakika


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