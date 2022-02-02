Üye Girişi
Minik futbolcular Marmaris'te - Son Dakika

Minik futbolcular Marmaris'te

02.02.2022 16:23
Minik futbolcular Marmaris'te

Türkiye'nin birçok şehrinden gelen alt yapı oyuncuları futbol turnuvası için Marmaris'e geldi.

Türkiye'nin birçok şehrinden gelen alt yapı oyuncuları futbol turnuvası için Marmaris'e geldi. Birbirinden yetenekli öğrencilerin ter döktüğü turnuvanın son günü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bir alanda fidan dikimi yapılacak.

Minik futbolcular Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen futbol turnuvasında buluştu. Organize edilen turnuvanın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Oktay, "Çocuklarımızın sporla iç içe olması bizim için her zaman çok önemli oldu. Belediyemizin ve Marmaris Belediyespor kulübünün katkılarıyla düzenlenen bu turnuvada da çocuklar hem eğlenecek hem de tatilde spor yapma fırsatı bulacak. Tüm takımlarımıza başarı; sporun kardeşlik olduğunu unutmadan mücadele edecek olan çocuklarımıza da iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

2010-2011-2012-2013 doğumlu sporcuların katıldığı turnuvada Bursaspor, Göztepe, Ankaragücü, Bucaspor, 1925 Manavkuyu, Ağaspor, Bornova Birlik, Kuşadası Denizspor, Ege Gücü, Esenler Kent Yıldız, Kuşlubahçe Köprülü, Konya Beyşehirspor, Menderes Karadenizspor, Marmaris 1923, Datça 1923, Ankarakartal, Bursa Üçevler, Balıkesirspor, Yalova Yıldızları, Marmaris Belediyespor, Yeşil Marmarisspor ve Karşıyaka takımları ter döküyor. 3 Şubat'ta sona erecek olan turnuva sonunda her gruptan ilk 4 takıma kupa verilecek. Gol kralı ve en iyi kalecinin de belirleneceği turnuvada tüm katılan çocuklara da madalya takdim edilecek. Turnuva bitiminde de hava şartlarının uygun olması durumunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bir alanda fidan dikimi yapılacak. - MUĞLA

Minik futbolcular Marmaris'te
Minik futbolcular Marmaris'te
Minik futbolcular Marmaris'te

YORUMLAR
500

Orman İşletme Müdürlüğü, Marmaris, Türkiye, Futbol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik futbolcular Marmaris'te - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: Minik futbolcular Marmaris'te - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement