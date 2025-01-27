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Minik Kahramanlara Cesaret Belgesi

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Ünye Devlet Hastanesi, cesaret gösteren çocuk hastalara 'Üstün Cesaret Belgesi' takdim etti.

27.01.2025 15:25
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Hastaneden minik hastalarına 'cesaret' belgesi

ORDU - Ordu'nun Ünye Devlet Hastanesi yönetimi tarafından tedavi sürecinde sabır ve dayanıklılık gösteren çocuk hastalarına moral ve motivasyon amacıyla etkinlik düzenlendi. Hastanede tedavi gören küçük kahramanlara, Ünye Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından "Üstün Cesaret Belgesi" verildi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinlikte, çocukların tedavi sürecindeki azim ve cesaretleri takdir edildi. Başhekim Dr. Yılmaz Dündar yaptığı konuşmada, "Ünye Devlet Hastanesi Başhekimliği olarak, hastanemizde sünnet olan çocuklarımızın bu önemli anlarını unutulmaz kılmak için onlara 'Üstün Cesaret Belgesi' takdim ediyoruz. Bu belge, sadece bir hatıra değil; çocuklarımızın göstermiş olduğu cesaretin ve ailelerin bu özel anındaki desteğinin bir simgesi. Minik kahramanlarımız, bu belgeyle birer cesaret timsali olduklarını gururla hatırlayacak ve bu deneyimi güzel bir anı olarak hatırlayacaklar. Çocuklarımızın duygusal dünyasını önemseyen bu küçük ama anlamlı jestle, sağlık hizmetlerimizi daha samimi ve insana dokunan bir anlayışla sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Belge takdim töreni sırasında çocukların mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunurken, aileleri de bu anlamlı etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Kahramanlara Cesaret Belgesi - Son Dakika

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