Minik Kızın Ramazan Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minik Kızın Ramazan Coşkusu

Minik Kızın Ramazan Coşkusu
10.03.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşlıçay'da bir ilkokulda ilahiye kendini kaptıran 5 yaşındaki kız sosyal medyada viral oldu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir ilkokulda düzenlenen Ramazan etkinlikleri sırasında ilahiye kendisini kaptırarak içinden geldiği gibi ritimle hareket eden 5 yaşındaki bir kız çocuğunun görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenerek büyük ilgi gördü.

Taşlıçay ilçesindeki Yukarı Düzmeydan İlk Ortaokulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ramazan programı düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerden oluşan koro çeşitli ilahiler seslendirdi.

Program sırasında öğrencilerin söylediği "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi okul bahçesinde coşkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Etkinliğe katılan öğretmenlerden birinin yanında getirdiği 5 yaşındaki kız çocuğu ise ilahinin ritmine kendisini kaptırarak içinden geldiği gibi hareket etmeye başladı. İlahinin temposuna uyum sağlayarak doğal ve içten hareketlerle ritme eşlik eden minik kız çocuğu, programı izleyen öğretmen ve öğrencilerin yüzünde tebessüm oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, video milyonlarca izlenmeye ulaştı. Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri haline geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerinin öğrencilerin kültürel ve manevi değerlerle buluşmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Kökrek, "Okullarımızda düzenlenen bu tür etkinlikler öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerle büyümesine katkı sağlıyor. Taşlıçay'daki okulumuzda gerçekleştirilen program sırasında yaşanan bu samimi an da toplumumuzun Ramazan sevincini yansıtan güzel bir görüntü oldu. Çocuklarımızın içtenliği ve doğallığı hepimizin yüzünde tebessüm oluşturdu." dedi.

Programın sonunda öğrenciler çeşitli Ramazan etkinlikleriyle vakit geçirirken, ilahi eşliğinde gerçekleşen o anlar sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Taşlıçay, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Kızın Ramazan Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:43:28. #7.12#
SON DAKİKA: Minik Kızın Ramazan Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.