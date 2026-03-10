Minik Kızın Ramazan Coşkusu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir ilkokulda düzenlenen Ramazan etkinlikleri sırasında ilahiye kendisini kaptırarak içinden geldiği gibi ritimle hareket eden 5 yaşındaki bir kız çocuğunun görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenerek büyük ilgi gördü.

Taşlıçay ilçesindeki Yukarı Düzmeydan İlk Ortaokulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ramazan programı düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerden oluşan koro çeşitli ilahiler seslendirdi.

Program sırasında öğrencilerin söylediği "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi okul bahçesinde coşkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Etkinliğe katılan öğretmenlerden birinin yanında getirdiği 5 yaşındaki kız çocuğu ise ilahinin ritmine kendisini kaptırarak içinden geldiği gibi hareket etmeye başladı. İlahinin temposuna uyum sağlayarak doğal ve içten hareketlerle ritme eşlik eden minik kız çocuğu, programı izleyen öğretmen ve öğrencilerin yüzünde tebessüm oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, video milyonlarca izlenmeye ulaştı. Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri haline geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerinin öğrencilerin kültürel ve manevi değerlerle buluşmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Kökrek, "Okullarımızda düzenlenen bu tür etkinlikler öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerle büyümesine katkı sağlıyor. Taşlıçay'daki okulumuzda gerçekleştirilen program sırasında yaşanan bu samimi an da toplumumuzun Ramazan sevincini yansıtan güzel bir görüntü oldu. Çocuklarımızın içtenliği ve doğallığı hepimizin yüzünde tebessüm oluşturdu." dedi.

Programın sonunda öğrenciler çeşitli Ramazan etkinlikleriyle vakit geçirirken, ilahi eşliğinde gerçekleşen o anlar sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. - AĞRI