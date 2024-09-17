Minik Narin\'in Anısı Parkta Yaşatılıyor

Yerel

Minik Narin'in ismi parkta yaşatılacak

SİVAS - Sivas'ta açılan bir parka, Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin'in ismi verildi.

Sivas Belediyesi, Diyarbakır'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısını yaşatmak için Alibaba Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk parkına, Narin'in ismini verdi. Narin'in ismini taşıdığı çocuk parkı için açılış programı düzenlendi. Programa vatandaşların yanı sıra bazı il protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Narin'in gülüşü ve neşesiyle bu dünyayı güzelleştirdiğini ifade ederek, "Narin kızımıza kıyanlar yaptıkları caniliklerin bedellerini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Kolluk kuvvetlerimize ve Türk adaletine bu konuda güvenimiz tamdır" dedi.

Konuşmanın ardından çocukların kurdeleyi kesmesiyle parkın açılışa yapıldı. Vatandaşlar ve çocuklar ise bu parkı çok beğendiklerini belirtti.