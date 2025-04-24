Minik Öğrenciler 23 Nisan İçin Gösteri Düzenledi

Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları gösterileri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaretlerinde sergiledi.

Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anaokulunda eğitim alan minik öğrencileri ağırladı. Renkli Koza Anaokulu, Özel Egeberk Anaokulu, Emine Örnek Anaokulu ve Efe Sarp Anaokulu'ndan gelen yaklaşık 120 çocuk; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun, Emre Karagöz ve Tezcan Öztürk ile Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Emrah Mutlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte gösterilerini sergiledi.

Etkinlik, Özel Egeberk Anaokulu öğrencilerinin Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği bando gösterisiyle başladı. Minik öğrenciler daha sonra şarkılar ve marşlar eşliğinde hazırladıkları koreografilerle ulusal egemenlik coşkusunu Nilüfer Barış Meclisi'ne taşıdı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir programda yaptığı konuşmada, minik öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, " Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara daha çok güvenmiş ve onlara dünyada başka bir örneği olmayan bayram armağan etmiş" dedi. Başkan Şadi Özdemir, yeni neslin daha iyi bir Türkiye inşa edeceğine olan inancını da vurguladı.

Renkli gösterilerle devam eden etkinliğin sonunda minik öğrenciler, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e hazırladıkları hediyeleri takdim etti. - BURSA