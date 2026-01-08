Minik öğrenciler Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'ni gezdi - Son Dakika
Minik öğrenciler Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'ni gezdi

Minik öğrenciler Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'ni gezdi
08.01.2026 09:44  Güncelleme: 09:45
Bilecik'te çocuklar, Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'ni ziyaret ederek hem eğlenceli vakit geçirdi hem de atölyede yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların üretimle tanışmasının önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te minik öğrenciler Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'ni gezdi.

Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesislerinde öğrenim gören minik öğrenciler, Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de atölyede yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleme imkanı buldu. Gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara atölye biriminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilirken, minik öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Çocuklarımızın erken yaşta üretimle ve belediyemizin çalışmalarını tanıması, onların hayal gücünü ve öğrenme isteğini güçlendiriyor. Onların yüzündeki gülümseme bizim en büyük motivasyonumuz" dedi. - BİLECİK

