Bilecik'te minik öğrenciler Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'ni gezdi.

Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesislerinde öğrenim gören minik öğrenciler, Bilecik Belediyesi Atölye Birimi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de atölyede yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleme imkanı buldu. Gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara atölye biriminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilirken, minik öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Çocuklarımızın erken yaşta üretimle ve belediyemizin çalışmalarını tanıması, onların hayal gücünü ve öğrenme isteğini güçlendiriyor. Onların yüzündeki gülümseme bizim en büyük motivasyonumuz" dedi. - BİLECİK