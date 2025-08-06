Minik Öğrenciler Doğayı Keşfetti

Düzce Üniversitesi Çocuk Kampüsü öğrencileri, doğayı keşfetmek ve bitkileri yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ne gezi düzenledi. Orman Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan eşliğinde gerçekleşen gezide, minik misafirler hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirdi.

Gezi programı; Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan'ın Botanik Bahçesinin ne olduğunu, burada yapılan bilimsel çalışmaları, süs ve tıbbi bitkilerin doğadaki önemini anlattığı sunum ile başladı. Bahçede yetişen bitki türleri hakkında bilgi veren Özkan, çocukların merak ettiği soruları yanıtlayarak doğa sevgisini pekiştirmelerine katkı sağladı. Botanik Bahçesinde öğrencilerin bitkileri keşfetmelerine yardım etti.

Bilgilendirici sunumun ardından öğretmenleriyle birlikte bahçeyi keşfe çıkan minik öğrenciler, çeşitli bitki türlerini yakından inceleyerek, bitkilerin yapraklarını, çiçeklerini ve kokularını tanıma fırsatı buldu. Botanik Bahçesinde yer alan böcek otelini de inceleyen öğrenciler, tozlaşma ile bitkilerin devamlılığı arasındaki ilişkinin önemini kavramış oldu. Konuk öğrenciler, bitkilerin yanı sıra kelebekler, yusufçuklar, çeşitli böcekler, kertenkele ve su yılanı gibi canlıları da gözlemleme fırsatı buldu. Çevre bilinci ve doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğine dikkat çeken etkinlik ile çocukların doğayla bağ kurmasına büyük katkı sağlandı.

Eğitici ve eğlenceli etkinlik sayesinde öğrenciler, bitkiler dünyasını yakından tanırken, doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetmenin keyfini çıkardı. - DÜZCE