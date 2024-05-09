Minik öğrenciler Erzincan'da bir yufka imalathanesini ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Minik öğrenciler Erzincan'da bir yufka imalathanesini ziyaret etti

Minik öğrenciler Erzincan\'da bir yufka imalathanesini ziyaret etti

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri, Erzincan'da faaliyet gösteren bir işletmeyi ziyaret ederek; yufka, mantı, gözleme, erişte ve kesme kadayıfın üretim aşamalarından nasıl geçerek soframıza kadar geldiğine tanıklık ettiler. Öğrenciler, işletmede bayanlar tarafından üretilen ürünleri yakından görme fırsatı buldu ve gözleme pişirip afiyetle yediler.

09.05.2024 06:46
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Minik öğrenciler Erzincan'da bir yufka imalathanesini ziyaret ederek, gözleme pişirip afiyetle yediler.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri, Erzincan'da faaliyet gösteren bir işletmeyi ziyaret ederek; yufka, mantı, gözleme, erişte ve kesme kadayıfın üretim aşamalarından nasıl geçerek soframıza kadar geldiğine tanıklık ettiler.

Erzincan Demirkent TOKİ İlkokulu'nun İlimizde Üretilen Ürünler Projesi kapsamında unlu mamul üretimi gerçekleştirilen bir işletmeye ziyarette bulundular. Hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan öğrenciler, işletmede bayanlar tarafından üretilen ürünleri yakından görme fırsatı buldular. İşletmede yufka üretimi, mantı üretimi, erişte üretimi, gözleme üretimi ve Erzincan'ın coğrafi işaretli ürünü olan kesme kadayıfın üretim aşamalarına tanıklık eden öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Bone, önlük ve galoş takan öğrencilerin ilgisini özellikle mantı ve yufka üretimi çekti. Soframıza kadar gelen bu ürünlerin hangi ortamlarda, nasıl üretildiğini öğrenen öğrenciler işyeri sahibi ve öğretmenlerine soru yağdırdı. İşletmede çalışanların gözetimi altında gözleme pişiren öğrenciler hem tecrübe kazandılar hem de pişirdikleri gözlemeleri afiyetle yediler.

Öğrencilerin ürünlerin üretim aşamalarını görüp inceledikleri gezide öğrencilere Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Demirkent TOKİ Ortaokul Müdür Yardımcısı Canan Köse Kütük, 2. Sınıf Öğretmeni Arzu Tan ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinde görevli gıda denetmenleri eşlik ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik öğrenciler Erzincan'da bir yufka imalathanesini ziyaret etti - Son Dakika

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