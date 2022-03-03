Minik öğrenciler Güneydoğu Anadolu'nun kültürünü yaşayarak öğrendi - Son Dakika

Minik öğrenciler Güneydoğu Anadolu'nun kültürünü yaşayarak öğrendi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde hizmet veren özel bir anaokulu yönetici ve öğretmenleri, minik öğrencilerinin ülkenin bölgelerini öğrenmesi için sıra gecesi düzenledi. Devlet Sanatçısı Sami Dinç'in de sazlı sözlü ortak olduğu programda, minik öğrencilere Güneydoğu Anadolu bölgesinin kültürleri anlatıldı. Programın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise tıklanma rekorları kırdı.

Kula'da hizmet veren özel bir anaokulunun Kurucu Müdürü Dilek Ural ve Okul Müdürü Haydar Kaşıkçı, okul öğretmenleri Selma Sarızeybek, Sinem Yeşil, Fatma Kaş, Tuğçe Çınar ile Adile Tüysüz ile birlikte 5 ve 6 yaş gruplarındaki öğrencilere Güneydoğu Anadolu bölgesini tanıtmak için adeta eşsiz bir sıra gecesi düzenledi. Kulalı Devlet Sanatçısı Sami Dinç'in de sazlı sözlü ortak olduğu programda, minik öğrencilere Güneydoğu Anadolu bölgesinin kültürleri anlatıldı. Güneydoğu Anadolu bölgesinin giysisinden yiyeceklerine, içeceklerinden konuşmalarına ve kültürlerine kadar her şeyi uygulamalı olarak planlayan okul yönetimi ve öğretmenler, minik öğrencilerine unutulmayacak bir hatıra da yaşatmış oldu. Ayrıca bölgenin vazgeçilmezi olan çiğ köfteyi de, yöneticiler ve öğretmenler kendi elleriyle yoğurarak öğrencilere ikram etti.

Türkiye'nin 7 bölgesini uygulamalı olarak öğrencilere öğretmeyi hedeflediklerini dile getiren anaokulu Müdürü Haydar Kaşıkçı, "Okulumuzda özellikle 5 ve 6 yaş grupları arasında müfredatımız gereği 'Bölgelerimizi Tanıyalım' konulu bir program düzenledi öğretmenlerimiz. Öncelikle öğretmenlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimiz, ülkemizin bölgelerini tanıtırken öğrencilerimize eğlenerek öğretelim dediler. Bu anlamda da kendi aralarında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan başlamak üzere bu bölgenin giysisinden yiyeceklerine, içeceklerinden konuşmalarına ve kültürlerine kadar nasıl olduğunu çocuklarımıza öğretmek istedik ve bir çiğ köfte partisiyle hem eğlendirelim, hem de miniklerimize öğretelim dedik. Bunun için öncelikle okulumuzun kurucusu ve kurucu müdürü Dilek Ural hanımefendi bize her türlü imkanı sağladı, çiğ köftelerimizi hazırladık. Odamızı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle sıra gecelerinde gördüğümüz eşyalarımızı getirttik bir şark köşesi hazırladık. Öğrencilerimizin bizzat görerek bu yöreyi öğrenmesi adına çaba sarf ettik. Sonrasında ise folklor kültürünü de tanıtmak adına, daha önce mahalli olarak adlandırdığımız ama şimdi devlet sanatçısı olarak adlandırdığımız Kula'mızın büyük değeri Sami Dinç'i okulumuza davet ettik. Kendisi de sazıyla sözüyle bize ortak oldu. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hem çiğ köfte partisi yaptık, hem de devlet sanatçımız Sami Dinç'i dinledik. Öğrencilerimiz hem eğlendi, hem de bölgemizi böylece tanımış oldular. Bundan sonraki günlerimizde de sırasıyla ülkemizin 7 bölgesini minik öğrencilerimize yine aynı şekilde uygulamalı olarak bizzat öğretip göstermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.