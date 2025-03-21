Minik Öğrenciler Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 7'den 70'e her yaştan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen hizmetler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Küçük Şekerler Çocuk Gelişim Merkezi'nin minik öğrencilerinin sürpriz ziyareti ile huzurevi sakinleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde hazırladıkları hediyeler ile birlikte yaşlıları ziyaret eden minik öğrenciler, şirinlikleri ile huzurevine renk kattı. Minik öğrenciler ve huzurevi sakinleri gün boyunca birlikte oyunlar oynadı, şarkılar söyledi, danslar etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın da eşlik ettiği etkinlikler hem minikler hem de yaşlılar için güzel hatıralarla dolu bir gün oldu.

Hizmetlerden ve etkinliklerden memnun olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Didim Huzurevi sakinleri, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN