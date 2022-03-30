Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu

30.03.2022 18:36

Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu Çankırı'da anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları afiş, figür ve pankartlarla iklim değişikliği ve çevre kirliliğine farkındalık oluşturdu.

Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu

ÇANKIRI - Çankırı'da anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları afiş, figür ve pankartlarla iklim değişikliği ve çevre kirliliğine farkındalık oluşturdu.

Çankırı'da anasınıfı öğrencileri, küresel ısınma ve çevre kirliliğine açtıkları sergiyle dikkat çekti. Çankırı Merkez 125. Yıl Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler ve öğretmenler tarafından küresel ısınmaya farkındalık oluşturmak amacıyla kuraklık, çölleşme sorunu ve nesli tükenmekte olan hayvanları konu alan 20 afiş, 6 pankart ve çeşitli hayvan figürleri hazırlandı. Birbirinden ilginç afiş ve pankartlar, küresel ısınmaya vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla Çankırı kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde sergilendi. 8 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayvanların neslinin tükenmesi, kuraklık ve çevre kirliliğinin artmasına karşı insanların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla sergiyi açtıklarını söyleyen 125.Yıl Anaokulu Müdürü Aliye Büyükkıroğlu Şensoy, "Kuraklık, çölleşme sorunu, nesli tükenmekte olan görseller hazırladık. Bunları okul içerisinde hazırladık ama dışarıya açılalım, tüm halkımız görsün diye böyle bir sergi açtık" dedi.

Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu
Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu
Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Karapınar'da öğrencilere küresel ısınma ve etkileri anlatıldı Son dakika haber | Karapınar'da öğrencilere küresel ısınma ve etkileri anlatıldı Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Küresel Isınma, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:43:04. #1.11#
SON DAKİKA: Minik öğrenciler, iklim değişikliğine açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement