Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Minik Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika
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Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Minik Öğrencileri Ağırladı

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Minik Öğrencileri Ağırladı

Akçakoca ilçesindeki minik öğrenciler, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. İşletme müdürlüğü personeli, minik ziyaretçileri ağırlayarak onlarla sohbet etti ve merak ettikleri konuları yanıtladı. Minik öğrenciler, 'Orman Dostları' adlı çizgi filmi izleyerek eğlenceli bir zaman geçirdi. Ziyaret sonunda minik öğrencilere sincap çocuk tişörtleri ve rüzgargülleri hediye edildi.

25.03.2024 09:37
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DÜZCE(İHA) – Akçakoca ilçesinde minik öğrenciler Orman Haftasında Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden minik ziyaretçileri misafir eden işletme müdürlüğü personeli onlarla sohbet ederek merak ettikleri konular hakkındaki soruları yanıtladı. Daha sonra minik öğrenciler 'Orman Dostları adındaki çizgi filmi izleyerek eğlenceli vakit geçirdi. Ziyaret sonunda minik öğrencilere sincap çocuk tişörtleri ve rüzgargülleri hediye edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Çevre, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Minik Öğrencileri Ağırladı - Son Dakika

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