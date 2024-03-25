Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Minik Öğrencileri Ağırladı

DÜZCE(İHA) – Akçakoca ilçesinde minik öğrenciler Orman Haftasında Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden minik ziyaretçileri misafir eden işletme müdürlüğü personeli onlarla sohbet ederek merak ettikleri konular hakkındaki soruları yanıtladı. Daha sonra minik öğrenciler 'Orman Dostları adındaki çizgi filmi izleyerek eğlenceli vakit geçirdi. Ziyaret sonunda minik öğrencilere sincap çocuk tişörtleri ve rüzgargülleri hediye edildi. - DÜZCE
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