10:30 • •
10:02 •
Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı•
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ilkokul öğrencileri, şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudular.
Kuzey Irak'ta terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu 9 asker şehit olmuştu. Hatay'da öğrenciler vatan için can veren Mehmetçikleri unutmadılar. İskenderun ilçesinde Naciye Suna Oktay Tekin İlkokulu'nda minik öğrenciler, şehit askerler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. - HATAY
Son Dakika › Yerel › İskenderun İlkokulu Öğrencileri Şehitler İçin Saygı Duruşunda Bulundu - Son Dakika