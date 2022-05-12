Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

12.05.2022 12:55
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik Zabıta Amirliği ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Trafik Eğitim Parkında anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine eğitim verdi. Sabah saatlerinde başlayan eğitimler sonucunda 210 öğrenciye trafik kuralları, trafikte yapılması gerekenler ve yapılmaması gereken konular anlatıldı. Yapılan bilgilendirmeler sonrasında eğitime katılan öğrenciler akülü araçlara bindirilerek eğitim alanında uygulamalı eğitimden geçirildi. Eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri aynı zamanda öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarının dışında çeşitli hediyelerde verdi. - ADIYAMAN

Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Adıyaman, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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