Minik Patiler Kliniği'nde 3 Binden Fazla Kedi Kısırlaştırıldı

Minik Patiler Kliniği'nde kısırlaştırılan kedi sayısı 3 bini geçti

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz sokak kedilerinin kısırlaştırılmasında ve tedavi hizmetlerinin verilmesi için hizmete açtığı Minik Patiler Kliniği, kısırlaştırma işlemlerinde 3 bin 250 sayısına ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımları ve hizmetlerinin yanı sıra toplum sağlığına ve hayvan haklarına yönelik çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sokak kedilerinin kontrolsüz üremesi, popülasyon artışına ve kediler arasında bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olabilirken kısırlaştırma çalışmaları hem hastalıkların önlenmesine hem de insan-hayvan etkileşiminin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor. Sokak kedilerin kısırlaştırılması ve yaralı kedilerin tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü Minik Patiler Kliniği'nde, yapılan kısırlaştırma çalışmaları ile popülasyon da kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Minik Patiler Kliniği'nde, bugüne kadar 3 bin 250 sokak kedisinin kısırlaştırma işlemi tamamlandı. Ayrıca, yaralı ya da hasta olan yüzlerce sokak kedisi de tedavi edildi, birçok kedi de sahiplendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Minik Patiler Kliniği'nde Veteriner Hekim olarak görev yapan Suzan Korkankorkmaz, klinikte sahipsiz sokak kedilerine hizmet verildiğini söyledi. Korkankorkmaz, "Burada, hasta ve tedavi altına alınması gereken ya da yaralı olan kedilere hizmet veriyoruz. Kliniğimizde ayrıca, kısırlaştırma işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız kısırlaştırma işleminin ardından kedileri kontrol altında tutarak, iyileşme sürecini de takip ediyoruz. Kısırlaştırılan ve sağlık durumu iyi olan kediler doğal ortamlarına bırakılması için bize getiren vatandaşlara teslim ediliyor. Kliniğimizin açıldığı günden bugüne kadar 3 bin 250 kedinin kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik" dedi.

Kısırlaştırma çalışmalarının, hem sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırdığını hem de kontrolsüz popülasyon artışını engelleyerek şehirde daha sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturduğunu vurgulayan Korkankorkmaz, çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

"Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız bize başvuru yapabilir"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Minik Patiler Kliniği'nde hayvan sahiplendirme de yapıldığını ifade eden Suzan Korkankorkmaz, "Kliniğimize gelen ve tedavileri yapılan kedilerin sahiplendirme işlemlerini de yapıyoruz. Bize gelen kediler, bakımlarının yapılması ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından, isteyen vatandaşımız olursa sahiplendirmesini gerçekleştiriyoruz. Kedi sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, gerek kliniğimize gelerek gerekse de 0530 327 12 87 numaralı telefonu arayarak hem bilgi alabilir hem de hayvan sahiplenebilir" diye konuştu.