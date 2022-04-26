Minik semazenlerin gösterisi mest etti - Son Dakika
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Minik semazenlerin gösterisi mest etti

26.04.2022 12:34
Minik semazenlerin gösterisi mest etti

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi ilkokulunda eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sema gösterisi sergiledi.

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi ilkokulunda eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sema gösterisi sergiledi. Minik semazenler Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ise Zafer Meydanı'nda sahne alacak.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 1/C sınıfı öğrencilerinin sunduğu sema takımı gösterisi büyük bir ilgi ile izlendi. Okul Müdürü Abdullah Demir ve sınıf öğretmeni Bircan Acar ile eğitmen Yasin Tugan, tarafından hazırlanan 15 kişilik sema grubu 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde gösteri sundu. Miniklerin 23 Nisan gösterileri ile Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bugün Zafer Meydanında gösteri sergileyecek. - AFYONKARAHİSAR

Minik semazenlerin gösterisi mest etti
Minik semazenlerin gösterisi mest etti
Minik semazenlerin gösterisi mest etti

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Ulusal Egemenlik, Karahisar, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik semazenlerin gösterisi mest etti - Son Dakika


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