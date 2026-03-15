Miniklerden 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ilgi

Bilecik'te minikler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmalarını yakından inceledi.

Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören minikler, acil durumlarda hayat kurtaran merkezde ekiplerin çalışma sistemini gözlemledi, merak ettikleri soruları yetkililere yöneltti. Çocuklar, gelen çağrıların nasıl değerlendirildiğini ve acil durumlara müdahale sürecini öğrenerek farkındalık kazandı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik'te geleceğimiz olan çocuklarımızın acil durum bilincini erken yaşta kazanması bizim için çok önemli" dedi. - BİLECİK