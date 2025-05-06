Minikler Doğada Çöp Toplayıp Annelerine Hediye Hazırladı - Son Dakika
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Yerel

Minikler Doğada Çöp Toplayıp Annelerine Hediye Hazırladı

Yozgat'ta minikler doğada çöp topladı ve anneleri için bez çanta boyadı; çevre bilinci kazandılar.

06.05.2025 17:44
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Minikler hem doğada çöp topladı hem de anneleri için bez çanta boyadı

YOZGAT - Yozgat'ta minikler doğada çöp toplayarak çevre temizliği yaparken annelerine de anneler günü hediyesi hazırladı.

Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinliğe 35 anne ve 35 çocuk katıldı. Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Tabiat Eğitim Merkezi'nde başlayan minikler doğa yürüyüşü yaptı.

Çamlık'ta yürürken doğayı keşfeden ve aynı zamanda çöpleri toplayan minikler daha sonra Anneler Günü için bez çanta boyama atölyesine gitti. Çocuklar, annelerine kendi elleriyle hazırladıkları rengarenk çantaları hediye etmenin mutluluğunu yaşadı. Doğaya atılan plastik, cam ve diğer atıkları toplayan çocuklar, çevre bilinci konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Eğitim Koordinatörü Halime Yıldırım, "Artık havalar güzelleşti. Böyle mekanlarda sık sık bir arada olacağız. Kütüphanenin tarzını değiştirmek istiyoruz. Eğitim kapalı alanda olmasın. Belki içinizde daha önce burayı görmeyen vardır. İlk etkinliğimize Çamlık'ta başlamak istedim. Etkinliğimizde çocuklarda doğa bilincinin oluşmasını ve Anneler Günü'nün manevi değerini yaşatmak istedim" dedi.

Etkinliğe katılan Funda Taşdemir "Çok hevesle havaların ısınmasını beklediğim bir gündü. Oğlum da çok hevesli, çok hoşumuza gitti. Oğlum 3 buçuk yaşında. Önce doğa tarihi müzesini gezdik. Doğa ile iç içe bir yürüyüşten sonra boyamaya geçtik. Çocuğuma çok katkı sağladığını düşünüyorum. Unutamayacağı bir anı olacak eminim" dedi.

Öğrenci velilerinden Aslıhan Durak ise, "Hava çok güzel. Güzel bir yürüyüş yaptık. Annelerle ve çocuklarla güzel bir etkinlik yapıyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Eğlenceli bir sosyal aktivite oldu bizler için. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minikler Doğada Çöp Toplayıp Annelerine Hediye Hazırladı - Son Dakika

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