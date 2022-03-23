Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi - Son Dakika
Üye Girişi

Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi

23.03.2022 14:51

Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işlediANTALYA Antalya'da ilkokul öğrencileri ve velileri evlerinde ve okulda ortaya çıkan geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli dekoratif ürün yaptı.

Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi

ANTALYA Antalya'da ilkokul öğrencileri ve velileri evlerinde ve okulda ortaya çıkan geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli dekoratif ürün yaptı.

Alanya Jülide Akça İlkokulu 4. sınıf öğrencileri aileleri ile birlikte 'Çöpten Hazineye' isimli geri dönüşüm sergisi açtı. Aileler ve minik öğrenciler, evlerinde ve okuldaki geri dönüşüm malzemelerinden farklı türlerde dekoratif ürünler elde etti. Gazete kağıtları, pet ve cam şişe gibi atık geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi. Dekoratif ürünler ortaya çıkaran öğrenci ve veliler, bu ürünleri okul bahçesinde sergiledi. 12 yaşındaki Asiye Melike Doğan, "Her arkadaşımın geri dönüşüm yaptığına inanarak bu sergiyi açtık. Biblolar, kalemlik ve yastık yaptık" dedi.

Öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla yapıldığını belirten Ümmühan Yaman, "Bizim amacımız geri dönüşüm adı altında hem bu konuda çocuklarımızı bilgilendirmek hem de küresel ısınmadan dolayı yaşadığımız olumsuzluklardan dolayı ders almaları açısından bu sergiyi yaptık. Yumurta kolileri, pet şişeler, salça kutuları ve kavanozlar gibi her türlü geri dönüştürebileceğimiz ürünleri çocukların bilgi alması amacıyla kullandık. Şimdi de sergimizi açtık" ifadelerini kullandı.

Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi
Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi
Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi

YORUMLAR
500
Alanya Gençlik Çalıştayı'nda sorunlar masaya yatırıldı Alanya Gençlik Çalıştayı'nda sorunlar masaya yatırıldı

geri dönüşüm, Antalya, Alanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Pelin Batu, boşanma haberlerini doğrulayıp, şiddet iddialarını yalanladı
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:28 Uğur Akkuş, Ebru Şallı ile boşanacağı iddiasını yalanladı!
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:37:29. #1.11#
SON DAKİKA: Minikler geri dönüşüm malzemelerine hünerlerini işledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement