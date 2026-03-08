Canik'te minikler, tekne oruçlarını Başkan Kurnaz ile birlikte açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canik'te minikler, tekne oruçlarını Başkan Kurnaz ile birlikte açtı

Canik\'te minikler, tekne oruçlarını Başkan Kurnaz ile birlikte açtı
08.03.2026 14:20  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için 'Tekne Orucu ve Çocuk İftarı' etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, etkinlikte çocukların Ramazan kültürünü öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı.

Samsun'un İlkadım Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak amacıyla tuttukları tekne oruçlarını, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile birlikte açtı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tekne Orucu ve Çocuk İftarı' etkinliğine katıldı. Ramazan ayının geleneklerinden biri olan ve kısa süre tutulan tekne orucu ile minik öğrencilerin, Ramazan ayının manevi ruhunu küçük yaşlarda öğrendiklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Yavrularımız 'Tekne Orucu' etkinliğiyle hem öğreniyor hem de ibadet bilinci kazanıyor" dedi.

Etkinliğe uygun şekilde kıyafet giyen bir öğrenci davul çalarak maniler okurken, başka bir öğrenci ise tekne orucu iftar yemeği öncesinde dualar etti. Minik öğrencilerin hep birlikte iftar yemeklerini yediği etkinlikte konuşan Başkan İhsan Kurnaz, "Ramazan ayının en güzel geleneklerinden birisi olan 'Tekne Orucu' etkinliğimizi bu yıl da kreşlerimizde eğitim alan minik öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Çocuklarımızın Ramazan ayı, oruç tutma ve oruçlarını dualarla açma sevinçlerine ortak olduk. Bu etkinlikle yavrularımız maniler okudu, dualar yaptı, Ramazan ayının tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Çocuklarımız bu sayede Ramazan ayı kültürünü tanıyor, bu ayın manevi değerlerini küçük yaşlarda öğrenmiş oluyorlar. Bu nedenle yapılan bu etkinliği önemsiyor ve kıymetli buluyoruz. Anadolu'nun bu güzel geleneğini yaşatmaya, İlkadım'da kültürel ve geleneksel değerleri yaşatmaya yönelik projelerle çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, Samsun, Kültür, Çocuk, Canik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik'te minikler, tekne oruçlarını Başkan Kurnaz ile birlikte açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:37:57. #7.12#
SON DAKİKA: Canik'te minikler, tekne oruçlarını Başkan Kurnaz ile birlikte açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.