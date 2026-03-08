Canik\'te minikler, tekne oruçlarını Başkan Kurnaz ile birlikte açtı

Samsun'un İlkadım Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak amacıyla tuttukları tekne oruçlarını, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile birlikte açtı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tekne Orucu ve Çocuk İftarı' etkinliğine katıldı. Ramazan ayının geleneklerinden biri olan ve kısa süre tutulan tekne orucu ile minik öğrencilerin, Ramazan ayının manevi ruhunu küçük yaşlarda öğrendiklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Yavrularımız 'Tekne Orucu' etkinliğiyle hem öğreniyor hem de ibadet bilinci kazanıyor" dedi.

Etkinliğe uygun şekilde kıyafet giyen bir öğrenci davul çalarak maniler okurken, başka bir öğrenci ise tekne orucu iftar yemeği öncesinde dualar etti. Minik öğrencilerin hep birlikte iftar yemeklerini yediği etkinlikte konuşan Başkan İhsan Kurnaz, "Ramazan ayının en güzel geleneklerinden birisi olan 'Tekne Orucu' etkinliğimizi bu yıl da kreşlerimizde eğitim alan minik öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Çocuklarımızın Ramazan ayı, oruç tutma ve oruçlarını dualarla açma sevinçlerine ortak olduk. Bu etkinlikle yavrularımız maniler okudu, dualar yaptı, Ramazan ayının tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Çocuklarımız bu sayede Ramazan ayı kültürünü tanıyor, bu ayın manevi değerlerini küçük yaşlarda öğrenmiş oluyorlar. Bu nedenle yapılan bu etkinliği önemsiyor ve kıymetli buluyoruz. Anadolu'nun bu güzel geleneğini yaşatmaya, İlkadım'da kültürel ve geleneksel değerleri yaşatmaya yönelik projelerle çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN