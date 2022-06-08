Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi - Son Dakika
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Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi

08.06.2022 16:28

Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi Eskişehir Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri; müzisyen Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Samsak Döveci' şarkısını ritim çalışmasına uyarladı.

Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri; müzisyen Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Samsak Döveci' şarkısını ritim çalışmasına uyarladı.

Okul Müdürü Muharrem Çetinkaya öncülüğünde; öğretmenler Funda Bilge, Hamide Koca, Hasan Ayhan, Hatice Kılınçarslan, Tamer Taştepe, Emel Özgül Çiğdem Avcı'nın destekleriyle hazırlanan gösteri, okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. 150 öğrencinin aynı anda aynı ritim ile 'langıdı lan lan langıdı lan lan samsak döveci' şarkı sözleriyle sergilediği gösteri büyük beğeni aldı.

Okul Müdürü Muharrem Çetinkaya, yaptığı açıklamada; şarkının büyük ilgi gördüğünü ve öğrencilerin bu etkinlikte oldukça keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek buna benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi
Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi
Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi
Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi

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Kaynak: İHA

Muharrem Çetinkaya, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi - Son Dakika

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