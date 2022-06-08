Okul Müdürü Muharrem Çetinkaya, yaptığı açıklamada; şarkının büyük ilgi gördüğünü ve öğrencilerin bu etkinlikte oldukça keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek buna benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Muharrem Çetinkaya, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Minikler, sosyal medyada trend olan 'Samsak Döveci' şarkısını böyle seslendirdi - Son Dakika

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