Minikler Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle Tanıştı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Yıldız Özsaraç Anaokulu, Edremit Tekden Koleji Anaokulu ve Burhaniye Karadere İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Tıbbi ve aromatik bitkilerle tanışan minikler, doğa sevgisini özendiren bu ziyaret sonunda fideleri toprakla buluşturdu.

Doğa bilincini geliştirmek ve bitkileri yakından tanımak isteyen öğrenciler, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi, Edremit Tekden Koleji Anaokulu, Yıldız Özsaraç Anaokulu ve Burhaniye Karadere İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Arıcılık, Bitki Doku Kültürü ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler kurslarıyla çiftçilere yönelik eğitim çalışması yürüten BAÇEM'de teknik gezi gerçekleştiren minik öğrenciler, yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi aldı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, öğrencilerin ziyaretine eşlik ederek, miniklerin sorularını yanıtladı.

Tıbbi ve aromatik bitkileri detaylı inceleyip kullanım alanlarıyla ilgili bilgi edinen öğrenciler, merak ettiklerini sordular. Bitkilerin nasıl yetiştirildiğini öğrenen minikler, tıbbi ve aromatik bitkileri yerinde inceleyerek gözlem yaptılar. BAÇEM yetkilileri özellikle bu bitkilerin; ilaç sanayi, kozmetik, parfüm ve esans yapımında kullanıldığını, bazı bitkilerden çeşitli çay ve baharatlar yapıldığını öğrendiler. Ziyaret sonunda öğrenciler, fideleri toprakla buluşturup eğlenceli vakit geçirdiler. - BALIKESİR