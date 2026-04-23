Miniklerden 23 Nisan Kutlaması
23.04.2026 07:50
Anaokulu öğrencileri, Denizli OSB'de 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı, başkanla buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Denizli OSB'de faaliyet gösteren Denizli OSB Özel Minik Hayaller Anaokulu öğrencileri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ile bir araya geldi.

Neşeleri ve enerjileriyle programa renk katan minikler, ziyaret sırasında Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu'nun koltuğuna temsili olarak oturarak 23 Nisan'ın coşkusunu ve anlamını doyasıya yaşadı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayram, geleceğe duyduğumuz inancın en güçlü simgesidir. Bu özel günde Ulu Önderimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Bugünün çocukları; yarının bilim insanları, sanayicileri ve yöneticileri olacaktır. Ülkemizin ve sanayimizin geleceği, çocuklarımızın hayalleri, azmi ve çalışkanlığıyla şekillenecektir. Her çocuk, geleceğe atılan en değerli imzadır. Bu bilinçle, sizlere daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kutlamalar, 23 Nisan, Denizli, Yerel, OSB, Son Dakika

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Miss Turkey yarışmacısı “Mutluluğu buldum“ diyerek yeni işini paylaştı Miss Turkey yarışmacısı "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı

Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 09:04:05.
