Miniklerden yaşlılara saygı haftası etkinliği - Son Dakika
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Miniklerden yaşlılara saygı haftası etkinliği

24.03.2022 09:54
Miniklerden yaşlılara saygı haftası etkinliği

Serdivan Çocuk Akademisi 5. Hafta Atölyeleri çeşitli etkinlikler ile devam ediyor.

Serdivan Çocuk Akademisi 5. Hafta Atölyeleri çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. Bilginin beceriye dönüştüğü, maharetli minik ellerin kendi dokunuşları ile şekillenen, tasarlayarak üreten atölyelerde yaşlılara saygı haftası dramatize edildi.

Serdivan Çocuk Akademisinde eğitim gören minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde düzenledikleri gösteride yaşlılar gibi giyinerek, onlar gibi davranmaya çalıştı. Öğrencilere yaşlıların öneminin anlatılmaya çalışıldığı gösteride öğrenciler yaşlılara saygıyı, eğlenerek öğrendiler. Akademiden yapılan açıklamaya göre çocukların eğlenirken öğrendiği atölyeler 2 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi. - SAKARYA

Miniklerden yaşlılara saygı haftası etkinliği
Miniklerden yaşlılara saygı haftası etkinliği
Miniklerden yaşlılara saygı haftası etkinliği

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Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Miniklerden yaşlılara saygı haftası etkinliği - Son Dakika


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