Miniklerden yöresel oyunlarla Ramazan etkinliği - Son Dakika
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Miniklerden yöresel oyunlarla Ramazan etkinliği

29.04.2022 21:08

Miniklerden yöresel oyunlarla Ramazan etkinliğiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu ve Okul Aile Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ramazan etikliklerinde okul öğrencileri ve veliler gece boyunca gönüllerince eğlenirken ana sınıfı öğrencilerinin de hazırladığı yöresel...

Miniklerden yöresel oyunlarla Ramazan etkinliği

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu ve Okul Aile Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ramazan etikliklerinde okul öğrencileri ve veliler gece boyunca gönüllerince eğlenirken ana sınıfı öğrencilerinin de hazırladığı yöresel oyunlar geceye renk kattı.

Okul bahçesinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri iftar yemeğiyle başladı. Etkinlikte çocuklar eski ramazanların tadına varırken büyükler de etkinliklere katılarak Ramazan ayının mutluluğunu yaşadı. Çocuklar, Hacivat-Karagöz, Aşuk ile Maşuk gösterilerine büyük ilgi gösterdi. Ramazan Şenliğinde semazen gösterisi, halk oyunları ve mehteran takımının gösterileri de büyük beğeni topladı. Atatürk İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri tarafından oynanan Zeybek, Kafkas ve Karadeniz halk oyunları da geceye renk kattı. Minikler gösterdikleri performansları ile davetlilere kendilerini adeta hayran bıraktı.

Okul Müdürü İsa Urhanoğlu yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinliğe katılımın yoğun olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Atatürk İlkokulu Müdürlüğü ve Okul Aile Birliğimiz ile bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Ramazan etkinliğimize velililerimiz ve öğrencilerimiz çok büyük ilgi gösterdiler. İki insan bir araya geldiği zaman hep eski Ramazanlara özlemlerini hasretlerini anlatıyorlardı. Biz de bu söylemlerden hareketle bu etkinliğimizi düzenledik. Velilerimizi eskiye götürdük, eski heyecanlarını yaşamış oldular. Bu programda Hacivat-Karagöz, Aşuk ile Maşuk, mehteran Takımı gibi etkinlikler oldu. Gece boyunca herkes gönüllerince eğlendi." Geceye katılan öğrencilerde duygularını ifade ederek, çok mutlu olduklarını ve bu tip etkinliklerin devam etmesini istedi.

Öte yandan gecenin sonunda gerçekleştirilen çekilişte birçok öğrenci katılımcılara da hediye takdim edildi.

Miniklerden yöresel oyunlarla Ramazan etkinliği
Miniklerden yöresel oyunlarla Ramazan etkinliği
Miniklerden yöresel oyunlarla Ramazan etkinliği
Miniklerden yöresel oyunlarla Ramazan etkinliği

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Miniklerden yöresel oyunlarla Ramazan etkinliği - Son Dakika


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