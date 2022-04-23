Miniklerin '23 Nisan' adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Miniklerin '23 Nisan' adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı

23.04.2022 17:04
Miniklerin '23 Nisan' adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı

Bilecik'te eğitim gören ilkokul öğrencilerin '23 Nisan' adlı koreografisi büyük beğeni topladı.

Bilecik'te eğitim gören ilkokul öğrencilerin '23 Nisan' adlı koreografisi büyük beğeni topladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde program hazırladı. Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi'nin kapalı spor salonunda yapılan programa çok sayıda veli katıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapan sınıf öğretmeni Şule Çelik; "Mustafa Kemal Atatürk ve hepimizin dedeleri nineleri inandılar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan bir ulusun aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, dünyada hak ettiği yeri alacağına, bir ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil kendi kendisinin efendisinin olması gerektiğine inandılar. Sevgili çocuklar, sizler yarını bugünden daha yaşanır kılacaksınız. Aydınlık güzel günlere yürürken aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken şeyler var elbette; Dürüst olmayı, çalışkan olmayı bileceksiniz. Vatan millet ve bayrak sevgisini yürekten hissedeceksiniz. Barışa, kardeşliğe, birlik olmaya koşacaksınız. Çanakkale'yi Dumlupınar'ı, İnönü'yü, Sakarya'yı, büyük taarruzu bileceksiniz. 19 Mayıs ne demek, Samsun'a çıkmam ne demek bileceksiniz. Erzurum'u Amasya'yı Sivas'ı bileceksiniz. 29 Ekim'i bileceksiniz. Yani sevgili çocuklar ödeviniz biraz ağır yolunuz uzun. Atatürk size güvendi, biz de sizlere güveniyoruz. Sizler bugünün küçükleri yarının büyüklerisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun" dedi.

Konuşma sonrası program, çocukların hazırladığı '23 Nisan' adlı koreografisi büyük beğeni topladı. Ardından danslar, okunan şiirler ve pek çok görsel şovla süslenen program veliler tarafından ilgiyle izlendi. - BİLECİK

Miniklerin '23 Nisan' adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı
Miniklerin '23 Nisan' adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı
Miniklerin '23 Nisan' adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı
Miniklerin '23 Nisan' adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı

YORUMLAR
500
23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı 23 Nisan'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı İmamoğlu: 'Her Şeyi Bir İnsan Bilebilir mi Mümkün Değil; Bilemez' İmamoğlu: 'Her Şeyi Bir İnsan Bilebilir mi Mümkün Değil; Bilemez'

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, 23 Nisan, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Miniklerin '23 Nisan' adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:55 Kazada 'Motosikletim kırıldı' diye aileden şikayetçi oldu! Yaptığı kazada 2 kişi ölmüştü
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:21:51. #1.12#
SON DAKİKA: Miniklerin '23 Nisan' adlı koreografi gösterisi büyük beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement