Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minikler, kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri hasat etmenin mutluluğunu yaşadı.
Alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde temel eğitimlerin yanı sıra yabancı dilden sanatın çeşitli dallarına kadar eğitim alan öğrenciler, farklı etkinliklerle de becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Toprağa ekim sürecinden hasadına kadar ürünlerin yetiştirilmesindeki tüm süreçte aktif rol oynayan çocuklar, marul, turp, taze soğan, roka, brokoli ve havuçları topladı. Çocukların bitkilerle etkileşimde bulunarak dokular, şekiller ve boyutlar hakkında bilgi edinmelerini sağlayan etkinlikte aynı zamanda, bitki yetiştirme faaliyetleri, minik zihinlerin motor becerilerinin gelişimine, yeteneklerinin artmasına ve sosyal-duygusal açıdan büyümelerine katkı sundu. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Miniklerin Hasat Sevinci: Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde Eğitimde Doğa ile Tanıştılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?