Miniklerin park isteği gerçek oldu - Son Dakika
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Miniklerin park isteği gerçek oldu

Miniklerin park isteği gerçek oldu

Geyve Sekiharman Mahallesi'nde çocukların park talebine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kayıtsız kalmadı. Alemdar'ın talimatıyla mahalleye inşa edilen oyun parkı, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

01.09.2024 16:17  Güncelleme: 16:19
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Geyve Sekiharman Mahallesi'nde çektikleri videoyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a, "Yusuf Amca mahallemize park istiyoruz" diye seslenen miniklerin hayali gerçekleşti. Alemdar'ın talimatıyla ilçeye 30 kilometre uzaklıkta olan mahalleye inşa edilen oyun parkı, çocukların yüzlerinde görülmeye değer bir tebessüm oluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geyve Sekiharman Mahallesi'nde çocukların park talebine kayıtsız kalmadı. Geyve'nin kırsalında bulunan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan Sekiharman Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, mahallelerinde bulunan eğitim kurumunun önüne oyun parkı yapılması için video çekerek çağrı yaptı. "Yusuf Amca mahallemize park istiyoruz" çağrısıyla kaydedilen görüntü Başkan Alemdar'a kısa sürede ulaştı ve yanıt buldu. Alemdar, çocukların videosunu çeken Sekiharman Mahalle Muhtarı Orhan Öztürk'e ulaşarak bölgeyle ilgili ve çalışmanın yapılabileceği alan hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye gitti ve Sekiharman Köy Yaşam Merkezi'nin bahçesine yeni bir çocuk parkı montajlandı. Park hayaline kısa sürede kavuşan çocukların yüzündeki tebessüm ise görülmeye değerdi. Konuyla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi. Sekiharman Muhtarı Orhan Öztürk araçların yoğun olarak geçtiği bölgede çocukların oyun oynarken tehlikeye düştüğünü ve bu durumun parkın yapımıyla çözüldüğünü belirterek, "Mahallemiz Geyve merkeze 30 kilometre uzaklıkta. Tarım bölgesi olduğu için traktör ve araçlar bu yollardan yoğun olarak geçiyor. Aileler de tedirgin oluyordu. Başkanımıza video çekerek gönderdik. Allah razı olsun başkanımız da anında ekipleri gönderdi. Artık çocuklarımız oyun alanında daha güvenle eğlenebiliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklar ve aileleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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