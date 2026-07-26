Minyatür Yiyecek Sanatıyla Yeni Bir Meslek

Kocaeli'de bir yakınının tavsiyesiyle polimer kilden minyatür yiyecekler yapmaya başlayan 24 yaşındaki bilgisayar mühendisi Ayşe Betül Çalışkan, hobisini mesleğe dönüştürdü. İşletmelerin kendi tabaklamalarına sadık kalarak gerçeğini aratmayan üç boyutlu minyatür menüler hazırlayan Çalışkan, el emeği eserleriyle restoranlara farklı bir tanıtım imkanı sunuyor.

Bir yakınının yönlendirmesiyle 3 yıl önce minyatür sanatıyla tanışan Ayşe Betül Çalışkan, gerçek yiyecekleri avuç içine sığacak kadar küçülterek kile şekil vermeye başladı. Ekmeklerin gözeneklerinden tabaktaki soslara kadar her detayı ince bir işçilikle hazırlayan Çalışkan, boş zamanlarında ürettiği çalışmaları sosyal medyada paylaşınca işletmelerin dikkatini çekti. Bir işletme sahibinin kendisiyle iletişime geçmesi üzerine her birinde 24 farklı ürün bulunan 6 menü hazırlayan genç mühendis, aynı işletmeyle daha sonra bahçe menüsü ve karşılama panosu için de çalıştı.

"İlk çalışmamda yeteneğim olduğunu fark ettim"

Minyatür yiyecek yapmaya nasıl başladığını anlatan Ayşe Betül Çalışkan, "Hobi olarak başlamam, benim için çok kıymetli olan birinin yönlendirmesiyle oldu. Bana böyle yiyeceklerin yapılabildiğini gösterdiğinde, 'Ben bunları yapabilirim' gibi bir hisle başladım. Aslında ilk çalışmamda bile içten içe buna yeteneğim olduğunu fark ettim. Gün içerisinde yaptığım her işi bir an önce bitirip masama oturmak ve minyatürlerimin başına geçmek istiyorum" dedi.

"Birden kendimi 144 minyatürün ortasında buldum"

İnternet üzerinden paylaştığı ürünleri gören bir işletme sahibinin talebiyle ilk sipariş sürecinin başladığını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"İnternet üzerinden paylaştığım minyatür yiyecekleri gören bir işletme sahibi, bunları menü haline getirip getiremeyeceğimi sordu. Birden kendimi 6 adet menü ve her birinde 24 minyatür bulunan bir siparişin ortasında buldum. Şubat ayından sonra bu şekilde ilerledi. Aynı işletmeyle 4 kez çalıştık. Bahçe menüsü ve karşılama panosu için de sipariş verdiler. Şu anda yine birçok siparişim var. Ben tamamen birebir işletmelerin görsellerine göre çalışıyorum. İşletme yiyeceğini nasıl tabakladıysa ben de o şekilde minyatür hale getiriyorum. El menüsü olarak da çalışıyorum, tablo haline getirerek de çalışıyorum."

Hazırladığı menülerin işletmelere farklı bir tanıtım imkanı sunduğunu dile getiren Çalışkan, "Bu menülerin işletmeler için en büyük avantajlarından biri, yaşayan reklamlar olması. İşletmelerin sanal dünyadaki kartvizitleri diyebiliriz. Bu menüye sahip olan işletmeler mutfaklarını sanata dönüştürüyor ve müşterilerine kişiselleştirilmiş bir menü sunuyor" diye konuştu.

"İnsanlar görünce sosyal medyada paylaşmak istiyor"

QR kodlu ve PVC kaplamalı menülerin geride kaldığını savunan Çalışkan, işletmelerin sosyal medyada sürekli içerik üretmekte zorlandığını ifade etti. Minyatür menülerin bu noktada işletmelere katkı sağladığını belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Benim sunduğum minyatürlü menüler işletmeler için canlı bir reklam. Türkiye'de bununla karşılaşan müşteriler, menülerin fotoğrafını veya videosunu çekip hemen sosyal medyada paylaşma içgüdüsü içerisinde oluyorlar. Benim için bir minyatürü sadece yapmak önemli değil, aynı zamanda onu gerçekçi hale getirmek de çok önemli. Ekmeğin gözeneklerinden yağın dokusuna kadar her şey benim için çok kıymetli. Detaylar ne kadar görünür olursa gerçekçilik de o kadar fazla oluyor. Bir zeytin kavanozunun içindeki her zeytin birbiriyle aynı değil. Kimisi daha büzük, kimisi daha iri, kimisinin sapı var, kimisinin sapı yok. Gerçek hayattaki kusurları minyatürlerime de aktarıyorum."

Killer şekillendiriliyor, fırınlanıyor ve boyanıyor

Minyatürlerin hazırlanma sürecini de anlatan Çalışkan, çalışmaların ilk aşamada oyun hamurunu andıran polimer killerden oluştuğunu söyledi. Killere gerekli alet ve tekniklerle şekil verdiğini belirten Çalışkan, "Detayları verdikten sonra fırınlıyorum. Sonrasında daha gerçekçi dokular verebilmek ve örneğin ekmeğin kızarmışlığını ayarlayabilmek için boyama aşamasından geçiriyorum. Ardından vernikleyip bunları menüde topluyorum" ifadelerini kullandı.

Hedefi kendi atölyesini açmak

Bilgisayar mühendisliği mesleğinin yanı sıra minyatür çalışmalarını da sürdürmek istediğini söyleyen Çalışkan, "Benim için hobi olarak başlayan bir şey şu an iş gibi evrildi. Ama iş olsun ya da olmasın benim her zaman minyatür yiyecek yapmak hobim olacak. İlerleyen süreçlerde bunun üzerinden ilerleyip belki bir atölye sahibi olmak istiyorum" dedi.