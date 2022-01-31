Üye Girişi
MIPIM'in açılışını Hollande yapacak - Son Dakika

MIPIM'in açılışını Hollande yapacak

31.01.2022 12:07
MIPIM'in açılışını Hollande yapacak

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı MIPIM, Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın açılış konuşmasıyla 15 Mart 2022'de başlayacak.

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı MIPIM, Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın açılış konuşmasıyla 15 Mart 2022'de başlayacak. Gayrimenkul sektörünün karşılaştığı zorluklar ve fırsatların yanı sıra iklim değişikliği konusu da konuşulacak.

Türkiye temsilciliğini ALKAŞ'ın düzenlediği gayrimenkul fuarı MIPIM, 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde 'Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek' temasıyla gerçekleştirilecek. Her yıl 1 milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı fuarın açılış konuşmasını ise 2012-2017 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapan François Hollande gerçekleştirecek. Zorlukları ve fırsatları ele alacak dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılar için François Hollande, konuşmasında gayrimenkul sektörünün ve toplumun karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ele alacak. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na başkanlık ettiği düşünüldüğünde, Hollande'ın endüstrinin iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edebileceği konularında da fikirlerini paylaşması bekleniyor. Ayrıca Hollande, fuarın bu yılki teması 'Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek' konusunda gayrimenkul sektörünün zorluklarla nasıl baş edebileceğini anlatacak. Hollande'ın konuşmasında odaklanacağı bir diğer konu ise pandemi sonrası sağlık ve refah önlemlerinden çeşitlilik, eşitsizlik ve istihdam zorluklarıyla mücadeleye kadar önemli toplumsal sorunlar olacak.

480 konuşmacı var

Fuarda François Hollande'ın yanı sıra alanında uzman 480 isim konuşmacı olarak yer alacak. 3 bin 800 firmanın stant kuracağı MIPIM'e 100 ülkeden, 600 şehir ve yerel yönetiminden 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcı ve 4 binden fazla CEO katılacak. Yabancı katılımcılara Türkiye'deki yatırım potansiyeli ve fırsatlarının da anlatılacağı fuar sayesinde yurt dışından yeni yatırımların Türkiye'ye getirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Çadırı MIPIM'de

Hollanda'dan Rusya'ya dünyanın dört bir yanında ülkelerin yer alacağı fuara bu yıl Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) 300 metrekarelik 'İstanbul Çadırı' ile sektör temsilcilerini yabancı yatırımcılarla buluşturacak. Fuar boyunca 4T olarak tanımladığı ana vizyonu çerçevesinde tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat konularında paneller gerçekleştirecek GYODER, alanında lider konuşmacıları misafir ederek Türkiye'nin sektördeki öncü duruşunu, başarılarını yabancı yatırımcılarla paylaşacak. Türk şirketlerine yeni iş bağlantılarının kapılarını aralayacak organizasyon, Türkiye'ye yurt dışından yeni yatırımların gelmesine de ön ayak olacak. 2019 yılındaki MIPIM'e 206 kurum ve kuruluşla katılarak 4 bin 326 B2B görüşmeye imza atan Türk şirketleri, 2022'de de benzer sayılara ulaşmayı hedefliyor. MIPIM'de alanında uzman 480 isim de konuşmacı olarak yer alacak. 3 bin 800 firmanın stant kuracağı MIPIM'e ayrıca 100 ülkeden 25 bin sektör profesyoneli, 6 binden fazla yatırımcı ve 4 binden fazla CEO katılacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

François Hollande, cumhurbaşkanı, Gayrimenkul, Fransa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MIPIM'in açılışını Hollande yapacak - Son Dakika


4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu         
12:10
Deniz soğudu, balık bereketlendi! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü Deniz soğudu, balık bereketlendi! Hamsinin kilosu 60 liradan 25 liraya düştü         
12:02
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
11:19 Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:20:59. #1.11#
SON DAKİKA: MIPIM'in açılışını Hollande yapacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement